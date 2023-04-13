На федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск ввели ограничение

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на участке 775 – 950 км (Нефтеюганский район - Ханты-Мансийск) введено ограничение для всех транспортных средств. Осуществляется периодический пропуск колонн автомобилей с сопровождением спецтранспорта, сообщает Уралуправтодор.

В Тюменской области прогнозируются резкое похолодание и снег 13 и 14 апреля.

Узнать о ситуации на трассе, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных дорогах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-63-06.