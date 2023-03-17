На дорогах Тюменской области на месяц ограничат движение для грузовиков

14:00 17 марта 2023
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С 15 апреля до 14 мая на дорогах Тюменской области регионального и межмуниципального пользования в связи с весенней распутицей введут ограничения для движения грузового транспорта, соответствующие дорожные знаки установят за сутки до этого, сообщает Главное управление строительства ТО.

"Ежегодно в весенний период в Тюменской области вводятся подобные ограничения. Это делается для сохранения дорог. Мы заранее предупреждаем перевозчиков, чтобы они успели завести крупногабаритные и тяжёлые грузы до введения ограничения. В противном случае им придётся делить грузы и завозить их частями", - прокомментировал заместитель начальника Главного управления строительства Андрей Чистяков.

Исключение сделано для пассажирских перевозок автобусами, перевозок продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений и почтовых грузов.

Приказ о временном ограничении движения с  перечнем участков дорог и данными о допустимой нагрузке опубликован здесь

Теги: ограничение движения
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