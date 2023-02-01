В Тюменской области закрыли один из зимников в связи с потеплением и выходом воды на переправе

Движение транспорта по автозимнику Нижняя Тавда - Междуреченский ограничено с 31 января до 4 февраля в связи повышением температуры и подъемом уровня воды, которая вышла на проезжую часть автозимника в районе переправы через реку Лайма, сообщает ГИБДД ТО.

Объезд участка возможен по федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск и через город Тавда Свердловской области.

"В настоящее время производятся работы по восстановлению автозимника. На съезде с автодороги Тюмень - Нижняя Тавда установлены информационные аншлаги, в ближайшее время будут установлены необходимые дорожные знаки. ГИБДД просит водителей проявить понимание, четко выполнять введенные ограничения и не подвергать свою жизнь опасности", - поясняют ситуацию в ведомстве.