В Тюменской области закрыли один из зимников в связи с потеплением и выходом воды на переправе

16:40 31 января 2023
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Движение транспорта по автозимнику Нижняя Тавда - Междуреченский ограничено с 31 января до 4 февраля в связи повышением температуры и подъемом уровня воды, которая вышла на проезжую часть автозимника в районе переправы через реку Лайма, сообщает ГИБДД ТО.

Объезд участка возможен по федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск и через город Тавда Свердловской области.

"В настоящее время производятся работы по восстановлению автозимника. На съезде с автодороги Тюмень - Нижняя Тавда установлены информационные аншлаги, в ближайшее время будут установлены необходимые дорожные знаки. ГИБДД просит водителей проявить понимание, четко выполнять введенные ограничения и не подвергать свою жизнь опасности", - поясняют ситуацию в ведомстве.

Теги: зимник , Нижнетавдинский район , ограничение движения , Свердловская область , ХМАО-Югра
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