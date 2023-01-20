Выходные в Тюмени будут тёплыми

Синоптики обещают тюменцам теплые выходные, не предвещая осадков.

В пятницу, 20 января, днем солнечно, до –6 °С, к ночи похолодает до –9, порывы ветра - до 6 м/с.

В субботу, 21 января, тоже солнечно, но чуть прохладнее: максимальная температура дня - –7 °С.

В воскресенье, 22 января, днем около –3 °С, пасмурно и ветрено: порывы ветра могут достигать 10 м/с.