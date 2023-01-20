Выходные в Тюмени будут тёплыми

09:15 20 января 2023
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Синоптики обещают тюменцам теплые выходные, не предвещая осадков. 

В пятницу, 20 января, днем солнечно, до –6 °С, к ночи похолодает до –9, порывы ветра - до 6 м/с.

В субботу, 21 января, тоже солнечно, но чуть прохладнее: максимальная температура дня - –7 °С.

В воскресенье, 22 января, днем около –3 °С, пасмурно и ветрено: порывы ветра могут достигать 10 м/с.

Теги: прогноз погоды
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