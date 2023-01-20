Выходные в Тюмени будут тёплыми

Синоптики обещают тюменцам теплые выходные, не предвещая осадков.
В пятницу, 20 января, днем солнечно, до –6 °С, к ночи похолодает до –9, порывы ветра - до 6 м/с.
В субботу, 21 января, тоже солнечно, но чуть прохладнее: максимальная температура дня - –7 °С.
В воскресенье, 22 января, днем около –3 °С, пасмурно и ветрено: порывы ветра могут достигать 10 м/с.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru