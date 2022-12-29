Кисломолочные продукты помогут сохранить хорошее самочувствие во время новогоднего застолья

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Новогодние каникулы традиционно проходят в кругу родственников, друзей, с поздравлениями, подарками и, конечно, праздничными застольями. Помочь организму усвоить обильные угощения и сохранить хорошее самочувствие помогут натуральные кисломолочные продукты.

Еще до праздника, а также во время и после следует включить в рацион кисломолочную продукцию: ряженку, ацидофилин, йогурт, кефир. Вкусные и полезные напитки помогут сбалансировать микрофлору кишечника, а после возможного переедания - наладить режим питания.

Важное правило – выбирать натуральные молочные продукты, изготовленные из качественного сырья, в которых сохранились все полезные свойства. Один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири АО "Золотые луга" не использует искусственные добавки, консерванты, увеличители срока годности. Стабильные вкусовые качества и сохранение пользы продукта достигается за счет соблюдения технологий производства, хранения, упаковки.

Предприятие выпускает не только классические молочные продукты ТМ "Золотые луга", но и линейку оздоровительных кисломолочных напитков под брендом "Живи здорОво!". В 2023 году этой торговой марке исполнится 10 лет.

Продукты линейки "Живи здорОво!" обогащены специальными добавками, которые обладают выраженным целебным действием. Например, наринэ - лечебный напиток, который предписывается для восстановления микрофлоры кишечника и при дисбактериозах различной этиологии. Это источник не только ценных бактерий, но и витаминов группы В, фолиевой кислоты и витамина К.

Готовый кисломолочный напиток "Наринэ" сочетает в себе не только полезные свойства, но также приятный вкус, однородную консистенцию, может содержать фруктовые добавки – что привлекает детей. В ассортименте от компании "Золотые луга" присутствует наринэ обычный, сладкий и со вкусами – малина-облепиха и черника-клюква.

Еще один напиток с почти медицинским названием Ацидофилин - полезный кисломолочный продукт, содержащий лактобактерии, богатую микрофлору кефирных грибков и целебную ацидофильную палочку. Эта разновидность молочнокислых бактерий обладает широким бактерицидным действием, улучшает пищеварение и способствует снижению уровня холестерина в крови. Ацидофилин "Живи здорОво!" отличается однородной консистенцией со свойственной тягучестью, кисломолочным вкусом без посторонних привкусов и запахов. Можно выбрать классический вкус и с сахаром.

Биопростокваша "Живи здорОво" обогащена бифидобактериями, которые также устанавливают баланс микрофлоры кишечника. Продукт содержит живую бифидо- и лактофлору, комплекс витаминов, ферментов, биологически активных веществ, незаменимых аминокислот. Являясь природным антибиотиком, этот кисломолочный продукт разрушает некоторые вредные бактерии, которые могут находиться в пищеварительном тракте. В ассортименте представлена классическая биопростакваша, а также со вкусом вишни, персика и манго.

"Традиционные кефир, ряженку и снежок от компании "Золотые луга" можно приобрести в удобной семейной упаковке объемом 720 граммов. Пэт-бутылка легко помещается в холодильник, не занимая много места, а полезного напитка хватит на всю семью. К новому году производитель также подготовил подарок – новый вкус ряженки с гранолой, который не имеет аналогов на молочном рынке", - рассказала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Отметим, продукция производителя отмечена множеством региональных и федеральных наград, получала звание лауреата фестивалей качества, агропромышленных выставок. Но главную оценку дают потребители, которые из всего разнообразия молочных продуктов на торговых полках магазинов и ритейлеров отдают предпочтение продукции компании "Золотые луга".

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отмечает 90-летний юбилей. Завод является одним из первых молочных предприятий Тюменской области.