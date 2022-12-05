В Тюмени станет солнечнее и теплее

Синоптики обещают, что предстоящая неделя в Тюмени будет достаточно солнечной, умеренно холодной и немного снежной.
Небольшие осадки возможны в понедельник, в четверг и в выходные дни. Безоблачным обещает стать вторник, пасмурная погода возможна в воскресенье, в остальные дни переменная облачность.
Максимально холодный день - вторник, 6 декабря: днем до -15, ночью около -21 °С. В среду потеплее до -13 °С, с четверга до субботы максимальная температура воздуха - -9 °С. В воскресенье днем -6 °С, ночью -13 °С
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