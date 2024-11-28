В Тюмени 4 декабря наградят лучших самозанятых

В Тюменской области учредили премию для самозанятых, первое награждение победителей пройдет 4 декабря в Выставочном зале на форуме "Мой бизнес. Я – самозанятый". Среди участников – представители разных населённых пунктов Тюменской области.

Заявки на участие можно подать до 30 ноября.

Закону о деятельности самозанятых в России уже пять лет, за это время такой статус оформили более 120 тысяч жителей Тюменской области. Игорь Батуев из Тобольска, например, в творческой мастерской занимается лазерной резкой, гравировкой и фрезеровкой – он изготавливает медальницы, ключницы, рамки, топперы, часы и многое другое. Мастер выбрал для себя номинацию "Авторское ремесло"; она ориентирована на тех, кто разрабатывает эксклюзивные изделия и аксессуары. Ирина Сильнягина открыла развивающий центр "Развивайка" в селе Абатском и решила проверить себя в номинации "Мастер знаний". Жительница Тюмени Ирина Иванова как финансовый советник участвует как "Контент-креатор", ялуторовчанка Любовь Вешкурцева создает уже знаменитые танцующие куклы, которая подала заявку в номинацию "Авторское мастерство".

Помимо перечисленных в примерах, на премию можно номинироваться по дизайну, фото и видео, архитектуре, ремесленному делу, визажу, парикмахерскому искусству, коучингу, маркетингу, блогингу, преподавательской деятельности, экопросветительству и не только.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".