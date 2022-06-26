Тобольск отмечает свой 435-й день рождения

Древняя столица Сибири сегодня празднует юбилей. В честь дня города региональные и городские власти совместно с компанией Сибур презентовали программу комплексного развития Тобольска до 2030 года, а затем поздравили тоболяков со знаменательным событием, вручив лучшим заслуженные награды различного уровня.

Начался день с велопробега, массового шествия и продолжился на 15 тематических площадках по всему городу, ключевые события дня - на Красной площади, здесь же развернулись национальные подворья.

В числе ярких мероприятий - концерт в рамках тура "Музыкальной экспедиции": музыканты-виртуозы вместе с тюменским филармоническим оркестром подарили тоболякам бесплатное выступление в честь Дня города, открытие первого всероссийского фестиваля косторезного искусства, турнир силачей на съемочной площадке "Тобол".

Завершится праздничный день выступлением Олега Газманова и фейерверком.