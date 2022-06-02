Тюмень за день: 2 июня

Минимальная зарплата в Тюменской области с 1 июня равна 15 279 рублям

Предыдущее повышение было 1 января 2022 года.

В День России муниципальные парковки в Тюмени будут бесплатными

Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства.

Тюменцы на форум "Сильные идеи для нового времени" подали 133 проекта. Моор назвал три лучшие

В целом на конкурс поступило 19 тысяч идей, в том числе 133 тюменских, о лучших проектах расскажут Владимиру Путину.