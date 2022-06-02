Тюмень за день: 2 июня

Минимальная зарплата в Тюменской области с 1 июня равна 15 279 рублям
Предыдущее повышение было 1 января 2022 года.
В День России муниципальные парковки в Тюмени будут бесплатными
Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства.
Тюменцы на форум "Сильные идеи для нового времени" подали 133 проекта. Моор назвал три лучшие
В целом на конкурс поступило 19 тысяч идей, в том числе 133 тюменских, о лучших проектах расскажут Владимиру Путину.
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