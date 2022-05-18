В пансионате для престарелых провели учебную эвакуацию

ГКУ ТО "Противопожарная служба Тюменской области"

Учебно-тренировочную эвакуацию в пансионате для пожилых людей "Отделение Милосердия" провели работники отдельного поста села Успенка Тюменского района, совместно с инспекторами государственного пожарного надзора Тюменского района.

По легенде, в результате короткого замыкания произошло возгорание на первом этаже. После включения сигнала оповещения о пожаре, персонал начал эвакуировать людей согласно инструкции. За считанные минуты обслуживающий персонал эвакуировал 36 постояльцев и 6 человек из числа персонала. По прибытии на место работники противопожарной службы Тюменской области оперативно ликвидировали условное возгорание.

По словам старшего отдельного поста села Успенка Ивана Романова, занятия на объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей проводятся дважды в год по графику для усовершенствования степени готовности обслуживающего персонала к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации и тренировки по отработке действий по эвакуации маломобильных граждан.

По завершении учебно-тренировочной эвакуации специалисты противопожарной службы Тюменской области провели с персоналом противопожарный инструктаж, где детально рассмотрели алгоритм действий при пожаре, повторили с работниками интерната основные нормы пожарной безопасности.