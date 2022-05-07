Тюмень за день: 6 мая

Портреты участников Великой Отечественной войны появились на фасаде жд вокзала в Тюмени

Коллективный портрет воевавшей Тюмени будет украшать здание вокзала до Дня Памяти и скорби.

Депутаты Тюменской гордумы отчитались о доходах за год

У большинства народных избранников доходы не превышают 2-3 млн рублей.

Под Тюменью локализован лесной пожар в районе озера Лебяжье

На ликвидации пожара с 4 мая задействовано более 50 человек и вертолет Ми-8.