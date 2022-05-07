Тюмень за день: 6 мая

Портреты участников Великой Отечественной войны появились на фасаде жд вокзала в Тюмени
Коллективный портрет воевавшей Тюмени будет украшать здание вокзала до Дня Памяти и скорби.
Депутаты Тюменской гордумы отчитались о доходах за год
У большинства народных избранников доходы не превышают 2-3 млн рублей.
Под Тюменью локализован лесной пожар в районе озера Лебяжье
На ликвидации пожара с 4 мая задействовано более 50 человек и вертолет Ми-8.
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