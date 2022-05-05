Тюмень за день: 5 мая

Министр спорта РФ поблагодарил тюменцев за "Битву на Туре"
Инициаторы и организаторы мероприятия получили благодарственные письма за развитии сноуборда в России.
Тематические наклейки на авто к 9 Мая раздадут в Тюмени
Акция стартует в пятницу, 6 мая.
МЧС предупреждает жителей Тюменской области о сильном ветре
Горожан призывают быть осторожными, и прежде всего - с огнем.
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