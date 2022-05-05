Тюмень за день: 5 мая

18:15 05 мая 2022
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Министр спорта РФ поблагодарил тюменцев за "Битву на Туре"

Инициаторы и организаторы мероприятия получили благодарственные письма за развитии сноуборда в России.

Тематические наклейки на авто к 9 Мая раздадут в Тюмени

Акция стартует в пятницу, 6 мая.

МЧС предупреждает жителей Тюменской области о сильном ветре

Горожан призывают быть осторожными, и прежде всего - с огнем.

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