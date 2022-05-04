Тюменцев предупредили об усилении ветра и возможной грозе

Кратковременный дождь, грозу, ветер 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с обещают жителям юга Тюменской области синоптики на 5 мая.

Региональное ГУ МЧС России рекомендует гражданам при усилении не выходить из зданий, не оставлять без присмотра детей, воздержаться от поездок на личном транспорте. На улице избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов, слабозакрепленных конструкций зданий и сооружений.