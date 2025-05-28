Московские рейсы долетят до Тюмени позднее

Введенные ограничения в московских аэропортах вновь изменили планы тюменских пассажиров.

Из-за активности вражеских дронов наблюдаются значительные изменения в расписании авиарейсов московского авиаузла, в том числе, на Тюмень.

Задерживаются рейсы из Москвы, SU 1504 из Шереметьево вместо 13:15 ожидается в 15:50 по местному времени, UT 463 из Внуково вместо 14:50 должен приземлиться в 17:50.

Тюменский рейс Аэрофлота на Москву SU 1505 задержан до 16:45.

Пассажиров призывают следить за обновлениями и уточнять информацию о своих рейсах через официальные каналы авиакомпаний.