Московские рейсы долетят до Тюмени позднее

14:02 28 мая 2025
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Введенные ограничения в московских аэропортах вновь изменили планы тюменских пассажиров.

Из-за активности вражеских дронов наблюдаются значительные изменения в расписании авиарейсов московского авиаузла, в том числе, на Тюмень. 

Задерживаются рейсы из Москвы, SU 1504 из Шереметьево вместо 13:15 ожидается в 15:50 по местному времени, UT 463 из Внуково вместо 14:50 должен приземлиться в 17:50.

Тюменский рейс Аэрофлота на Москву SU 1505 задержан до 16:45.

Пассажиров призывают следить за обновлениями и уточнять информацию о своих рейсах через официальные каналы авиакомпаний.

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