Тюмень за день: 30 марта

Моор о чемпионате по биатлону: Мы соскучились по таким большим стартам

В "Жемчужине Сибири" стартовал Чемпионат России по биатлону, участие в нем принимают российские и белорусские спортсмены.

Тюменцы отправили в Крым 20 тонн гумпомощи для эвакуированных с Донбасса

21 февраля регион отправил первую фуру с гумпомощью жителям Донбасса, во вторник - уже шестую, ее помогали формировать в армянская диаспора и депутат Госдумы. Общими силами тюменцы собрали для беженцев уже 120 тонн продуктов, средств гигиены, предметов первой необходимости, лекарств и стройматериалов.

Тюменское ПКУ ждет на День открытых дверей будущих кадет и их родителей

Узнать, как учатся и живут кадеты, будущие выпускники начальной школы смогут 3 апреля, родителей мальчишек попросят предъявить QR-коды о вакцинации.