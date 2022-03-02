Тюмень за день: 2 марта

19:15 02 марта 2022
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Тюмень отправила жителям Донбасса консервы, медикаменты и стройматериалы

Это уже третья партия гуманитарной помощи, собранная жителями и предприятиями региона для жителей Донбасса.

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Также ректор ТюмГУ призвал всех сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

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Не стоит доверять излишне эмоциональному контенту, под сомнение нужно ставить даже фото- и видеоматериалы. 

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