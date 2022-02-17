Тюмень за день: 17 февраля

19:00 17 февраля 2022
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ДСК-500 станет самым большим промышленным технопарком в России

Промышленный технопарк на 150 000 м² планируется расположить на площадях бывшего комбината деревянного домостроения, для этого нужно провести реновацию территории.

В Тюмени снесут дом, о котором дети сообщали Путину

Единогласное решение об этом принято членами межведомственной комиссии, в состав которой вошли представители Роспотребнадзора, Госжилинспекции, МЧС, профильных структур администрации города.

Алексей Рагозин: у Тюмени грандиозные планы по развитию территорий

В программу комплексного развития включено несколько районов Тюмени, в том числе улица Камчатская, где после сноса 46 домов освободится 24 га.

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