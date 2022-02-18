В Тюменской области 2 марта проверят систему оповещения

2 марта 2022 года, с 10:40 до 11:10, в Тюменской области состоится техническая проверка системы централизованного оповещения населения Тюменской области с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен.

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны или чрезвычайной ситуации "Внимание всем!". По каналам телевидения "Россия-1", "Россия-24" и по радио "Маяк", "Радио Россия", "Вести FM" дикторы радио и телевидения передадут информацию о произошедшей ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны.

Услышав сигнал необходимо включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.