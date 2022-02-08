Тюмень за день: 8 февраля

Тюменская область обеспечит детей с диабетом аппаратами для мониторинга глюкозы
Более 100 миллионов рублей выделено из областного бюджета для обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы. О выделении средств губернатор заявил ранее в ходе прямого эфира.
Cтелу "Город трудовой доблести" в Тюмени установят в октябре
Памятный знак появится у сквера Николая Машарова в октябре этого года, работы по ее установке и благоустройству прилегающей территории оплатит гендиректор "Сибинтел-холдинга".
Тюменцы могут узнать свой уровень когнитивных способностей
Тест помогает пожилым людям диагностировать у себя первые признаки деменции, но специалисты отмечают, что проверять когнитивные способности полезно в любом возрасте.
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