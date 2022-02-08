Тюмень за день: 7 февраля

Девелопер "Самолет" купил в Тюмени участок под строительство жилого комплекса

Два крупных федеральных девелопера сообщили, что в ближайшие годы построят в областной столице по 200 тысяч кв. м жилья. "Самолет" под эти цели купил 22,7 га в районе улицы Чаркова, "Эталон" совместно с региональной компанией "Страна Девелопмент" место пилотного проекта не уточняет, но в числе перспективных проектов рассматривает участок в 40 га в центре Тюмени.

В Тюмени полностью закрыли на капремонт детсад на улице Мельничной

Ожидается, что дети смогут вернуться в свой детсад в сентябре 2022 года, когда будет сдан в эксплуатацию корпуса А, а пока они будут распределены в разные филиалы детсада № 41.

Тюменские следователи организовали проверку по сообщениям об избиении и насилии над ребенком

Пока следователи разбираются в ситуации, девочка-инвалид находится в соцучреждении, с ней работают специалисты. Жителям региона напоминают, что в любой ситуации, когда нарушаются права и интересы детей либо они находятся в условиях, угрожающих их жизни или здоровью, помимо органов внутренних дел, можно обратиться в Службу экстренного реагирования по телефону 8-800-200-72-01 (работает круглосуточно).