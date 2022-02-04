Тюмень за день: 4 февраля

Utair планирует увеличить на 30% количество прямых рейсов из Тюмени

Utair с 7 февраля запускает новый прямой рейс Тюмень—Волгоград. Всего у компании сейчас 23 прямых маршрута из Тюмени, в весенне-летнем расписании их количество увеличится на 30%.

В Тюмени работает круглосуточный пункт осмотра больных с ОРВИ

Городская поликлиника № 4 (ул. Индустриальная, 49) ведет круглосуточный прием жителей Тюмени с симптомами простуды.

Дмитрий Антипов: для раздельного сбора мусора людям нужен экономический стимул

"Очень важно помнить о вреде для экологии и судьбе наших потомков, но если человек получит что-то взамен здесь и сейчас, это будет гораздо эффективнее", - считает депутат гордумы.