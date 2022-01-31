Тюмень за день: 31 января

19:00 31 января 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

160 молодых семей Тюмени в 2022 году могут получить выплату на улучшение жилья

Семьи получили официальные уведомления и должны за 15 рабочих дней собрать и предоставить в администрацию города пакет документов на выдачу свидетельства о праве на получение социальной выплаты.

Тюменцам предлагают выбрать скверы и зеленые уголки для благоустройства в 2023 году

Рейтинговое голосование проходит на портале "Я решаю!" до 13 февраля.

В Тюменской области началась вакцинация подростков против коронавируса 

В числе первых прививки поставили дети врача. 

Теги: вакцинация , городская среда , жилье , коронавирус , опрос
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2022