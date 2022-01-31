Тюмень за день: 31 января

160 молодых семей Тюмени в 2022 году могут получить выплату на улучшение жилья
Семьи получили официальные уведомления и должны за 15 рабочих дней собрать и предоставить в администрацию города пакет документов на выдачу свидетельства о праве на получение социальной выплаты.
Тюменцам предлагают выбрать скверы и зеленые уголки для благоустройства в 2023 году
Рейтинговое голосование проходит на портале "Я решаю!" до 13 февраля.
В Тюменской области началась вакцинация подростков против коронавируса
В числе первых прививки поставили дети врача.
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