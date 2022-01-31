В Тюмени демонтируют новогодние ели

В этом году к новогодним и рождественским праздникам управы административных округов установили 50 елей. До следующих новогодних праздников с ними уже расстались в Комсомольском и Вьюжном скверах, на Никольской площади у строительного института ТИУ, у городской детско-юношеской библиотеки, на площади у Тюменского технопарка.

Сейчас бригада монтажников разбирает 26-метровую ель на Цветном бульваре. В администрации города отметили, что на ее установку специалистам дают месяц, а на разбор - около недели.

"Сначала специалисты отключили светодинамические элементы, демонтировали электрику, затем с помощью вышки альпинисты поднялись ближе к верхушке, снимая пушистые лапы, шары и свечи. Завтра с елки снимут звезду, начнут разбирать каркас и упаковывать все элементы для перевозки их на место хранения. Чтобы защитить ель от ультрафиолетовых лучей, ее поместят в закрытое помещение", - отмечается в сообщении.