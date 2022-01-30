Ямальских медвежат выселили с месторождения в Гыданский нацпарк

Двух белых медведей с Харасавэйского месторождения снова поселили подальше от людей, на этот раз - национальный парк "Гыданский" на полуостров Явай.

Необходимость транспортировки возникла в связи с тем, что животные приходили на территорию промысла и представляли опасность для людей. Белый медведь – краснокнижное животное, поэтому Росприроднадзором совместно с департаментом природно ресурсного регулирования ЯНАО, компанией "Газпром добыча Надым" и специалистами-биологами было принято решение об их транспортировке в естественную среду обитания.

Первая попытка создать для обитателей Арктики комфортные условия была предпринята 27 декабря. Тогда медведей усыпили, поставили на них датчики движения и вывезли за 100 км от месторождения, обеспечив двухсоткилограммовым запасом рыбы. Медведи сделали крюк в 600 км и вновь пришли на Харасавэй. Было решено транспортировать их в национальный парк "Гыданский" на полуостров Явай.

Техническая сторона операции мало отличалась от первой. Медвежат обездвижили, снабдили датчиками для отслеживания их дальнейшего перемещения, бережно поместили в специальные клетки, перевезли на новое место дислокации, выпустили в естественную среду и снабдили двухнедельным запасом провизии – 200 кг рыбы.

Новое место дислокации существенно отличается от предыдущего. Находится на удалении 300 км от вахтового поселка на противоположном северо-восточном берегу Обской губы.

"Краснокнижные животные эвакуированы на более внушительное расстояние и это снижает шансы их возвращения в Харасавэй. Кроме этого, сотрудники национального парка "Гыданский" вместе с нами и представителями "НЭЦ морские млекопитающие" будут отслеживать их перемещения и при необходимости задавать медвежатам направление миграции", – прокомментировал директор департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Сергей Хрущев.

Явай для реабилитации в природе годовалых белых медведей выбран не случайно. Полуостров практически необитаем. Готовы к приему и сопровождению новых постояльцев и сотрудники национального парка.

Вячеслав Берлинский, директор национального парка "Гыданский":

На участке высадки у нас находятся два инспектора. При необходимости они смогут определить местонахождение медвежат на местности по следам и отогнать их снегоходами в нужном направлении. Сотрудники знают как это сделать эффективно и безопасно для животных.

Андрей Болтунов, директор "НЭЦ морские млекопитающие":

Мы рассчитываем на успех этого мероприятия. Медвежата вполне готовы к жизни в дикой природе и подтвердили это своим 600-километровым вояжем. По информации нацпарка Гыданский, в районе нового места их заброски есть так называемый потенциальный "опекун" – медведица с медвежонком. Велика вероятность, что Хара и Савэй будут следовать за опекуном, питаясь первое время остатками его добычи.

Прибрежная территория Гыданского национального парка –традиционное место охоты белых медведей на нерпу. За жизнью мохнатых "бродяг" можно наблюдать в их Instagram-аккаунте.