Тюмень за день: 27 января

2 379 тюменцев переехали из аварийных домов в новые квартиры в 2021 году

Все они – переселенцы из аварийного фонда, а именно 925 жилых помещений площадью более 35 тыс. кв. метров, сообщили в администрации города.

В Тюменской области за сутки 640 новых заболевших коронавирусом, почти треть из них - дети

За сутки в Тюменской области выявлено 640 новых случаев коронавируса, среди заболевших 190 детей, или 29,7%.

Тюменский штаб волонтеров #МыВместе набирает активистов для оказания помощи престарелым

Чтобы стать волонтером Штаба помощи пожилым и маломобильным гражданам "#МыВместе", необходимо позвонить по тел. +7 (3452) 29-03-01.