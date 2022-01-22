Тюмень за день: 21 января

При значительном ухудшении эпидобстановки больницы готовы развернуть в госпиталях 7800 коек и еще 400 - в амбулаторных стационарах.

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