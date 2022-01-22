Тюмень за день: 21 января

Оперштаб рассказал о готовности медучреждений к пятой волне коронавируса
При значительном ухудшении эпидобстановки больницы готовы развернуть в госпиталях 7800 коек и еще 400 - в амбулаторных стационарах.
"Виртуальный консультант 72" стал лауреатом конкурса лучших ИТ-решений для бизнеса и госуправления
"В номинации "Лучшее региональное AI-решение в сфере государственного управления" диалоговая нейросетевая система искусственного интеллекта Тюменской области стала лауреатом конкурса, лучшим признан тульский голосовой робот "Николай".
Сотрудница банка в Тюмени присвоила 600 тысяч рублей, оформив на себя возврат страховок по кредитам клиентов
Присвоенными деньгами женщина закрывала личные долги по кредитам.
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