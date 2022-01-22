Тюмень за день: 21 января

19:00 21 января 2022
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Оперштаб рассказал о готовности медучреждений к пятой волне коронавируса

При значительном ухудшении эпидобстановки больницы готовы развернуть в госпиталях 7800 коек и еще 400  - в амбулаторных стационарах.

"Виртуальный консультант 72" стал лауреатом конкурса лучших ИТ-решений для бизнеса и госуправления 

"В номинации "Лучшее региональное AI-решение в сфере государственного управления" диалоговая нейросетевая система искусственного интеллекта Тюменской области стала лауреатом конкурса, лучшим признан тульский голосовой робот "Николай".

Сотрудница банка в Тюмени присвоила 600 тысяч рублей, оформив на себя возврат страховок по кредитам клиентов

Присвоенными деньгами женщина закрывала личные долги по кредитам. 

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