В центре Тюмени перекрыли участок дороги в связи с ремонтом теплосети

Движение по автомобильной дороге улицы Елецкой в районе пересечения с улицей Орджоникидзе приостановлено с 19 по 28 января. Ограничение введено в связи с проведением аварийных работ на тепловых сетях, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Водителям предлагают объезжать участок по улицам Орджоникидзе Свердлова, Даудельной и межквартальным проездам, обращая при этом внимание на знаки, соблюдать Правила дорожного движения РФ и заранее планировать маршрут.