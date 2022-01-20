В центре Тюмени перекрыли участок дороги в связи с ремонтом теплосети

12:42 20 января 2022
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Движение по автомобильной дороге улицы Елецкой в районе пересечения с улицей Орджоникидзе приостановлено с 19 по 28 января. Ограничение введено в связи с проведением аварийных работ на тепловых сетях, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Водителям предлагают объезжать участок по улицам Орджоникидзе Свердлова, Даудельной и межквартальным проездам, обращая при этом внимание на знаки, соблюдать Правила дорожного движения РФ и заранее планировать маршрут.

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