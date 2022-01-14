80 щенков из тюменского питомника отправились служить в другие регионы

Уральский кинологический центр подвёл итоги своей работы за 2021 год. В Тюмени более 80 щенков породистых служебных собак, выращенных в племенном питомнике Центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии, переданы для дальнейшего прохождения службы в подразделения Росгвардии.

Перед отправкой щенки породы бельгийской малинуа и немецкой овчарки успешно сдали нормативы общих и специальных приёмов послушания и дрессировки, а также были обучены по направлениям патрульно-розыскной и минно-розыскной деятельности.

"Несмотря на то, что наши питомцы переданы в другие регионы, кинологи центра продолжают наблюдать за их развитием и успехами. Офицеры роты разведения и выращивания служебных собак всегда на связи со специалистами из других подразделений. Они обмениваются опытом, делятся информацией о новых методах дрессировки и воспитания четвероногих напарников", - отметил начальник центра полковник Олег Хохлов.

Всего за время существования тюменского кинологического центра ведомства в его племенном питомнике выведено, выращено и подготовлено для дальнейшей службы в войсках правопорядка более 1200 породистых щенков, из них свыше 850 уже выполняют задачи кинологической службы в разных регионах России, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.