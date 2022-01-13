Тюмень за день: 12 января

Возле ЦУМа в Тюмени построят 10-этажку с бассейном
В строящемся у ЦУМа центре около 3 тысяч квадратных метров займет фитнес-клуб World Class. На первом этаже по плану также расположатся кофейня и небольшие предприятия торговли, в проекте также ресторан с верандой на последних этажах здания.
В Тюмени за сутки в ДТП погибли два человека
За первую декаду января в областной столице произошло 37 ДТП, в них погибли 3 человека, 58 человек ранены. Это больше, чем в прошлом году и тогда никто не погиб, отмечают в областной Госавтоинспекции.
В Тюмени арестован насильник, который в подъездах напал на двух женщин
34-летний подозреваемый задержан, пострадавшие его опознали, по решению суда он арестован.
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