Тюмень за день: 11 января

В Тюмени продолжаются аресты обвиняемых в сбыте поддельной водки, от которой умерли 9 человек

В регионе задержано 11 причастных к сбыту поддельной водки, суд удовлетворил ходатайства об аресте 8 обвиняемых.

В реабилитационном центре в Тюмени коронавирус выявлен у 10 человек

Коронавирусом заболели 8 постояльцев "Поколение" и 2 сотрудника, контактных 4 человека.

Администрация Тюмени разъяснила ситуацию с домом, о котором дети записали обращение к президенту

Видеоролик с просьбой о помощи жильцам пятиэтажного общежития, записанный с участием детей, опубликовали Telegram-каналы. В сюжете несколько ребят рассказывают о ветхих стенах здания, выпадающих кирпичах, плесени, отсутствии батарей и так далее.