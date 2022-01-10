Тюмень за день: 10 января

В Тюмени закончился бесплатный режим работы автопарковок
Все новогодние каникулы жители и гости города могли круглосуточно бесплатно пользоваться муниципальным стоянками в центре города.
В тюменских моногоспиталях коечный фонд свободен на 18,2%
С 1 по 8 января в регионе коронавирусом заболели 1438 человек, в том числе 176 детей, выздоровели 1548, умерли 97 пациентов; первый компонент вакцины получили 3 892, курс вакцинации завершили 6049 человек.
Продавца магазина, в котором умершие от метилового спирта покупали алкоголь, арестовали на два месяца
От употребления поддельной водки в Тюмени, по данным СК, погибли 9 человек. Следствие продолжается, число подозреваемых по делу выросло с четырех до десяти, шесть из них, включая продавца, по решению суда уже арестованы на два месяца.
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