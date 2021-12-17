Тюмень за день: 17 декабря

Тюменские депутаты одобрили награждение Сергея Медведева почетным знаком за заслуги перед городом

Сергей Медведев с уважением, пониманием и любовью относится к людям. Ни одна просьба или вопрос от жителей не остается без его внимания. Его заслуга перед городом несомненна, уверен Степан Киричук.

Тюменцам разрешили ходить в ТРЦ и на рынки без QR-кодов

Приостановить проверку QR-кодов в крупных торговых центрах и на рынках власти решили из-за стабилизации эпидситуации и чтобы поддержать малый бизнес.

В Тюменской области из-за covid-19 на карантине 69 групп в 46 детсадах и 13 классов в 9 школах

Из общего числа в Тюмени из-за коронавируса закрыто 38 групп в 26 детских садах и 10 классов в 6 школах.