Тюмень за день: 7 декабря

В Тюмени введен в эксплуатацию проблемный дом в ЖК "Олимпия"

Благодаря стараниям прокуратуры и правительства 200 дольщиков могут официально праздновать долгожданное новоселье.

ЛесПаркХоз научит сотрудников управляющих и сетевых компаний Тюмени правильно стричь деревья

Специалисты расскажут участникам мастер-класса о видах, сроках и правилах проведения работ по обрезке зеленых насаждений.

Тюменцы смогут летать в Калининград без пересадок

Рейс по четвергам и воскресеньям со 2 января будут выполнять Boeing 737.