Тюмень за день: 7 декабря

В Тюмени введен в эксплуатацию проблемный дом в ЖК "Олимпия"
Благодаря стараниям прокуратуры и правительства 200 дольщиков могут официально праздновать долгожданное новоселье.
ЛесПаркХоз научит сотрудников управляющих и сетевых компаний Тюмени правильно стричь деревья
Специалисты расскажут участникам мастер-класса о видах, сроках и правилах проведения работ по обрезке зеленых насаждений.
Тюменцы смогут летать в Калининград без пересадок
Рейс по четвергам и воскресеньям со 2 января будут выполнять Boeing 737.
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