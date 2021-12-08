Тюмень за день: 7 декабря

18:30 07 декабря 2021
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В Тюмени введен в эксплуатацию проблемный дом в ЖК "Олимпия"

Благодаря стараниям прокуратуры и правительства 200 дольщиков могут официально праздновать долгожданное новоселье.

ЛесПаркХоз научит сотрудников управляющих и сетевых компаний Тюмени правильно стричь деревья

Специалисты расскажут участникам мастер-класса о видах, сроках и правилах проведения работ по обрезке зеленых насаждений.

Тюменцы смогут летать в Калининград без пересадок

Рейс по четвергам и воскресеньям со 2 января будут выполнять Boeing 737.

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