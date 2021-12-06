На неделе в Тюмени минусовые температуры и почти без осадков

09:15 06 декабря 2021
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Сегодня днем в городе пасмурно, небольшой снег, -8..-10 °С, ветер северо-западный, умеренный. Ближайшей ночью ясная погода, температура -13..15 °С. 

7 декабря солнечно, ночью и днем -13..15 °С, ветер юго-западный, умеренный.

8 декабря переменная облачность, ночью -14..16 °С, днем -10..12 °С, ветер слабый.

9 декабря ночью -6..-8 °С, днем -2..-4 °С, ветер юго-западный, умеренный.

11 декабря переменная облачность, ночью и днем -5..-7 °С, ветер слабый.

12 декабря возможен небольшой снег, ночью и днем -6..-8 °С, ветер северо-западный, умеренный.

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