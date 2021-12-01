Тюмень за день: 1 декабря

В Тюмени и Тобольске после ночного дождя со снегом установился гололед
В Тюмени и Тобольске утром в среду после ночного дождя со снегом наблюдается гололед. По данным Гисметео, дорожные условия в течение суток останутся сложными.
Тюменцам предложат разделять мусор. Пока в школах и торговых центрах
Урны и контейнеры с отдельными баками для стекла, пластика, бумаги и несортируемых отходов появятся в школах, торговых центрах и зданиях органов исполнительной власти.
В список обязательной вакцинации попали тюменские журналисты, охранники, работники ЖКХ, туротрасли и культуры
Работодатели обязаны организовать вакцинацию своих сотрудников. Первым компонентом вакцины все должны привиться до 24 декабря, полностью пройти курс вакцинации - до 14 января.
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