Тюмень за день: 1 декабря

В Тюмени и Тобольске после ночного дождя со снегом установился гололед

В Тюмени и Тобольске утром в среду после ночного дождя со снегом наблюдается гололед. По данным Гисметео, дорожные условия в течение суток останутся сложными.

Тюменцам предложат разделять мусор. Пока в школах и торговых центрах

Урны и контейнеры с отдельными баками для стекла, пластика, бумаги и несортируемых отходов появятся в школах, торговых центрах и зданиях органов исполнительной власти.

В список обязательной вакцинации попали тюменские журналисты, охранники, работники ЖКХ, туротрасли и культуры

Работодатели обязаны организовать вакцинацию своих сотрудников. Первым компонентом вакцины все должны привиться до 24 декабря, полностью пройти курс вакцинации - до 14 января.