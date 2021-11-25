Тюмень за день: 24 ноября

Многодетных мам Тюмени объединяет "Юнона"
Общественную организацию в регионе решили создать многодетные женщины с сильной жизненной позицией, в семьях в которых четверо и более детей. Проект направлен на популяризацию многодетности. Глава города и депутаты дум обсудили варианты взаимодействия с общественницами.
Около 4 тысяч беременных переболели коронавирусом в Тюменской области с начала пандемии
Всего в регионе коронавирусом переболели около 4 000 беременных. Каждый день в больницу с таким диагнозом поступает до 30 беременных женщин.
Двое дорожных рабочих погибли в Тюмени ночью под колесами BMW
Две мужчин 61 и 30-35 лет находились на дороге вне пешеходного перехода, когда их сбил в 23:00 BMW, рабочие погибли на месте происшествия, сообщает ГИБДД по Тюменской области.
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