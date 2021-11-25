Тюмень за день: 24 ноября

Многодетных мам Тюмени объединяет "Юнона"

Общественную организацию в регионе решили создать многодетные женщины с сильной жизненной позицией, в семьях в которых четверо и более детей. Проект направлен на популяризацию многодетности. Глава города и депутаты дум обсудили варианты взаимодействия с общественницами.

Около 4 тысяч беременных переболели коронавирусом в Тюменской области с начала пандемии

Всего в регионе коронавирусом переболели около 4 000 беременных. Каждый день в больницу с таким диагнозом поступает до 30 беременных женщин.

Двое дорожных рабочих погибли в Тюмени ночью под колесами BMW

Две мужчин 61 и 30-35 лет находились на дороге вне пешеходного перехода, когда их сбил в 23:00 BMW, рабочие погибли на месте происшествия, сообщает ГИБДД по Тюменской области.