Ветеринары советуют тюменцам тщательно следить за шерстью питомцев

Кошки и собаки со свалявшейся шерстью очень сильно страдает физически. В свалявшихся комках есть живая шерсть и ее натянутость сковывает движения вашего питомца и постоянно напоминает о боли, рассказала ветеринар с многолетним стажем Зинаида Косолапова изданию "АиФ-Западная Сибирь".

Если животные при самостоятельном почесывании зацепится когтем за колтун, она также испытает сильную боль. А чесаться животные в колтунах начинают чаще, так как сбившаяся в колтуны шерсть нарушает терморегуляцию животного, особенно в теплое время года.

Кожа под колтунами постоянно увлажнена из-за нарушения терморегуляции. Возникает эффект запревания, что приводит к развитию экземы и дерматита. А неприятный запах преющей шерсти привлекает еще и внимание клещей и блох.

Проще предупредить колтуны, чем бороться с ними. Не реже одного-двух раз в неделю расчёсывайте собаку или кошку как следует металлической расчёской с зубчиками средней частоты и длины.

"Введите этот ритуал в привычку вашего питомца. Сидите вы, например, вечером на диване и смотрите свою любимую телепередачу. Ваша собачка или кошечка лежит, свернувшись калачиком, где-то рядом. Возьмите ее на руки, погладьте, приласкайте. Начните почёсывать, найдите пальцами начинающие образовываться колтунчики и начните постепенно разбирать их руками, совершая движения, как если бы вы хотели распутать кусок пенькового шпагата. Если колтун не разбирается руками, возьмите специальный инструмент колтунорез. Далее в ход идет пуходерка. Самое главное, никогда не применяйте силу! Не рвите колтун. Не тяните и не дергайте.Это принесет боль и напугает животное", - советует ветеринар.