Малоснежная зима опасна для садов и огородов

В конце осени-начале зимы при отсутствии хорошего снежного покрова нужно прежде всего защитить от вымерзания плодовые и ягодные кустарники, отмечает агроном Игорь Моисеев, советы которого опубликовало издание "АиФ-Западная Сибирь".

Все их прикустовые зоны и приствольные полосы обязательно засыпьте перегноем или древесными опилками слоем в 15-20 см как минимум. Площадь приствольного круга должна быть от центра куста примерно метр или полтора, а у дерева равняться 2-3 метрам, особенно если дереву больше десятка лет.

Надземная часть растений может выдерживать сильные морозы, а вот корни даже у зимоустойчивых культур могут погибнуть уже при - 15 ºС, если он продержится дней 5-6 подряд. Чтобы удержать снег, поверх мульчи обязательно положите еловые лапы. В дальнейшем чаще бывайте на участке, и если выпало чуть-чуть снега, постарайтесь собрать его и дополнительно укрыть корни деревьев и кустарников. И помните – снег должен быть рыхлым и пушистым, только в таком виде он сохраняет тепло.

Кусты клубники и земляники некоторые садоводы для сохранности заливают водой, буквально вмораживая их в лёд. Советуют огородить площадку, чтобы вода не разливалась по всему участку. Если для вас это неприемлемый способ, то укройте ягодники толстым слоем опилок, а сверху набросайте побольше еловых лап или расстелите укрывной материал.

Чтобы сохранить виноград в малоснежный сезон, снимите лианы с опор и уложите на опилки или нетканый укрывной материал, а можно и просто на доски, чтобы растение не касалось почвы. Поверх лиан надо также расстелить укрывной материал, а его укрыть слоем опилок или перегноя толщиной в 15-25 см. Затем положить еловые лапы для задержания снега. И не забудьте защитить от мышей – расставьте внутри обычные отравленные приманки.

Розы в бесснежье можно сохранить, пригнув их к земле и засыпав опилками. Если получится, конечно, это сделать. Еще вариант -у пятилитровых пластиковых бутылок отрежьте дно и горлышко, поместите в неё куст розы и плотно заполните опилками, сверху прикройте агрилом. Не бойтесь повредить их, у роз допустима обрезка даже на высоту 15-20 сантиметров, почек на оставшейся части хватит для восстановления куста.

Другие многолетние цветы в отсутствии снега тоже желательно прикрыть, чтобы не погибли за зиму.