В выходные в Тюмени будет тепло и снежно

В субботу и воскресенье жителей Тюмени ожидает теплая погода, временами будет идти снег, днем от –2 до –4 °С, ночью до –7 °С, прогнозируют синоптики.

Сегодня пасмурно, возможен небольшой снег до полудня и вечером, воздух прогреется до –4 °С. К вечеру усилится ветер до 4-8 м/с. Ночью около –6 °С.

В субботу переменная облачность, вероятность осадков сохраняется, днём до –2 °С, ночью около –7 °С. Ветер с порывами до 6-12 м/с.

Воскресенье такое же ветренное, но пасмурное, снежное. Днем до –4 °С, ночью около –5 °С, облачно и времена снег.