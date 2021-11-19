В выходные в Тюмени будет тепло и снежно

В субботу и воскресенье жителей Тюмени ожидает теплая погода, временами будет идти снег, днем от –2 до –4 °С, ночью до –7 °С, прогнозируют синоптики.
Сегодня пасмурно, возможен небольшой снег до полудня и вечером, воздух прогреется до –4 °С. К вечеру усилится ветер до 4-8 м/с. Ночью около –6 °С.
В субботу переменная облачность, вероятность осадков сохраняется, днём до –2 °С, ночью около –7 °С. Ветер с порывами до 6-12 м/с.
Воскресенье такое же ветренное, но пасмурное, снежное. Днем до –4 °С, ночью около –5 °С, облачно и времена снег.
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