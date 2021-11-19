В Тюмени продезинфицировали аэропорт

Сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области провели дезинфекцию аэропорта "Рощино"

"Специалисты Специализированной пожарно-спасательной части провели обработку безопасными для здоровья человека и окружающей среды веществами, распылив их на поверхности в помещениях, которые посещают сотрудники и посетители объекта", - говорится в сообщении на сайте МЧС.

Ранее аналогичная обработка была проведена на железнодорожном вокзале в Тюмени, на крупных объектах и лечебных учреждениях в Тюмени, Ялуторовске, Ишиме и Заводоуковске. Профильная работа по соблюдению профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, ведется по согласованию с оперативным штабом, специалистами Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения, отметили в МЧС.