У тюменца за долги по кредитам арестовали Mercedes

УФССП России по Тюменской области совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд, в результате которого водители-должники перевели на счета взыскателей и в бюджет региона 1,2 млн рублей.

Всего на дорогах области проверено 208 транспортных средств, за отказ от оплаты долгов по исполнительным производствам в отношении 26 владельцев автомобилей составлены акты описи и ареста движимого имущества.

В частности, водителю Mercedes за долги по кредитам более 1,2 млн рублей пришлось стать пешеходом и передать ключи от автомобиля сотрудникам ведомства. Изъятое имущество он, как и другие, сможет вернуть лишь при полном погашении долгов.

Житель Ярковского района, задолжавший более 400 тыс рублей по налогам, штрафам ГИБДД и госпошлинам, был остановлен в потоке машин на дороге В Тюмени благодаря комплексу "Крис-П". Мужчина безоговорочно оплатил на месте все свои долги, а также, за нарушение сроков для добровольной оплаты и исполнительский сбор, который составил 7% от суммы.

За время проведения мероприятия по pos-терминалу должниками переведено более 1 млн 120 тыс рублей, тем самым, судебными приставами-исполнителями фактическим исполнением окончено 97 исполнительных производств, 62 из которых по штрафам ГИБДД.