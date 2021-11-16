Тюмень за день: 16 ноября

QR-коды потребуются тюменцам для похода в рестораны, бани и салоны красоты

К ТЦ, культурным и спортивным объектам, для похода в которые с 8 ноября нужны QR-коды о вакцинации против коронавируса, с 3 декабря добавятся кафе, рестораны, дискотеки, ночные клубы, салоны красоты, массажные, косметологические салоны, бани, сауны, боулинг и т.д.

Андрей Михнович призвал тюменцев не выходить на неокрепший лед и следить за детьми

Двадцать раз водолазы ТОСЭР выезжали на места происшествий только в ноябре. Это антирекорд для региона за последние годы. Берегите себя, контролируйте детей и ждите настоящего ледостава.

В Тюменскую область завезли "Спутник Лайт"

Ею смогут привиться 79 200 человек в рамках повторной вакцинации против коронавируса.