Тюмень за день: 16 ноября

QR-коды потребуются тюменцам для похода в рестораны, бани и салоны красоты
К ТЦ, культурным и спортивным объектам, для похода в которые с 8 ноября нужны QR-коды о вакцинации против коронавируса, с 3 декабря добавятся кафе, рестораны, дискотеки, ночные клубы, салоны красоты, массажные, косметологические салоны, бани, сауны, боулинг и т.д.
Андрей Михнович призвал тюменцев не выходить на неокрепший лед и следить за детьми
Двадцать раз водолазы ТОСЭР выезжали на места происшествий только в ноябре. Это антирекорд для региона за последние годы. Берегите себя, контролируйте детей и ждите настоящего ледостава.
В Тюменскую область завезли "Спутник Лайт"
Ею смогут привиться 79 200 человек в рамках повторной вакцинации против коронавируса.
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