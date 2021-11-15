Тюмень за день: 15 ноября

111 аварийных многоквартирников собираются снести в Тюмени в 2022 году
С 2015 по 2021 год в городе снесли 210 признанных аварийных жилых домов.
Тюменских самозанятых научат торговать на Wildberries, Ozon и AliExpress
Организаторы курса обещают научить самозанятых увеличивать объемы, скорость и географию продаж, а также объяснят, как правильно упаковывать, отгружать и продвигать товары в своих личных кабинетах на маркетплейсах.
На полигоне Боровской птицефабрики дожгли всех кур и другие биоотходы
На территории, где проходило сжигание, началась приборка, выравнивание участка и другое благоустройство без применения огня. Утилизация яичного порошка запланирована на 18 ноября и будет проведена за один день.
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