В Тюмень пришло похолодание

Первая половина недели в областной столице будет прохладной.

В понедельник днем около -7 ºС, ясно и без осадков, ночью похолодает до -10 ºС.

Во вторник днем около -9 ºС при переменной облачности, снега не ожидается. Ночью пасмурно и до -8 ºС.

В среду в течение суток на фоне пониженного давления переменная облачность, небольшой снег, сильный туман. Днем -3 -5°, ветер северо-западный, сильный, порывы до 12 м/с. Ночью похолодает до -14 ºС.

В четверг малооблачно, небольшой снег, сильный туман. Днем около от -10 до -12 °С, ветер юго-западный, умеренный. Ночью ожидается около - 4 ºС.

В пятницу и субботу потепление до -2 °С, переменная облачность, возможен небольшой снег и умеренный ветер.