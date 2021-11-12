Тюмень за день: 12 ноября

Тюменцам предлагают обсудить оформление сквера Взвешенных решений
Концепция дизайн-проекта благоустройства озелененной территории по улице Николая Федорова опубликована для всеобщего обсуждения на сайте "Я решаю!"
Военные хирурги учат работать тюменских медиков
Опыт спасть жизни у военных медиков перенимают сотрудники ОКБ-2.
Тюменцы могут выгодно похвастаться своими успехами в ГТО
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