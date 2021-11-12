Тюмень за день: 12 ноября

18:15 12 ноября 2021
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Тюменцам предлагают обсудить оформление сквера Взвешенных решений

Концепция дизайн-проекта благоустройства озелененной территории по улице Николая Федорова опубликована для всеобщего обсуждения на сайте "Я решаю!"

Военные хирурги учат работать тюменских медиков

Опыт спасть жизни у военных медиков перенимают сотрудники ОКБ-2.

Тюменцы могут выгодно похвастаться своими успехами в ГТО

За лучшие истории обещают именные дипломы и сертификаты разного номинала в магазин спорттоваров.

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