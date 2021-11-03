Тюмень за день: 3 ноября

В торговых центрах Тюменской области с 8 ноября начнут спрашивать QR-коды

QR-коды потребуются для посещения торговых центров площадью от 4 тысяч кв. метров в Тюмени и Тобольске, от 3,5 тысячи кв. метров в Ишиме, от 3 тысяч кв. метров в Ялуторовске и от 2,5 тысячи кв. метров Заводоуковске.

Соцработники оказывают помощь населению в обычном режиме

1-3 ноября для многих сотрудников сферы социальной защиты населения рабочие дни. В праздничные дни 4-7 ноября продолжится работа по доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости гражданам старше 60 лет и инвалидам.

В Тюмени появится улица Александра Невского, в планах – наименование новых улиц именами святых и героев тысячелетней Руси

Автором инициативы еще весной 2021 года выступил председатель тюменского регионального отделения Общества "Царьград", председатель благотворительного фонда "Золотое детство" Игорь Ракша.