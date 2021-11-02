Тюмень за день: 2 ноября

Чейметов рассказал, почему кур сжигают на полигоне птицефабрики

Замгубернатора Тюменской области Владимир Чейметов ответил на самые распространённые вопросы тюменцев о сжигании кур на полигоне птицефабрики "Боровская".

Участникам свадебного кортежа в Тюмени выписали штрафы за дорожный беспредел

Руководство Госавтоинспекции региона берет под личный контроль все резонансные дорожные инциденты.

Обязательной вакцинации детей нет в планах - Оперштаб

В Оперштабе опровергли распространяющиеся в соцсетях слухи о том, что тюменских детей будут вакцинировать в обязательном порядке.