Тюмень за день: 2 ноября

Чейметов рассказал, почему кур сжигают на полигоне птицефабрики
Замгубернатора Тюменской области Владимир Чейметов ответил на самые распространённые вопросы тюменцев о сжигании кур на полигоне птицефабрики "Боровская".
Участникам свадебного кортежа в Тюмени выписали штрафы за дорожный беспредел
Руководство Госавтоинспекции региона берет под личный контроль все резонансные дорожные инциденты.
Обязательной вакцинации детей нет в планах - Оперштаб
В Оперштабе опровергли распространяющиеся в соцсетях слухи о том, что тюменских детей будут вакцинировать в обязательном порядке.
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