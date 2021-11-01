Тюмень за день: 1 ноября

18:15 01 ноября 2021
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Штраф в 15-40 тысяч рублей грозит тюменцам за несоблюдение карантина по коронавирусу

За октябрь Роспотребнадзор совместно с полицией выборочно проверил, как соблюдают обязательную самоизоляцию три тысячи человек.

Депутаты гордумы приступили к работе над проектом бюджета Тюмени на 2022 год

Доходы на 2022 год составят почти 40 млрд рублей,  расходы - около 41 млрд. Это исторический максимум для города, отметил председатель думы Евгений Заболотный. 

В Тюмени открыли центр вакцинации против коронавируса

Он сможет принимать до 900 человек в день. прививки ставят всем желающим вне зависимости от приписки к городским поликлиникам.  Губернатор уверен, что это поможет решить проблему очередей в пунктах вакцинации и позитивно отразится на ходе прививочной кампании. 

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