Тюмень за день: 1 ноября

Штраф в 15-40 тысяч рублей грозит тюменцам за несоблюдение карантина по коронавирусу

За октябрь Роспотребнадзор совместно с полицией выборочно проверил, как соблюдают обязательную самоизоляцию три тысячи человек.

Депутаты гордумы приступили к работе над проектом бюджета Тюмени на 2022 год

Доходы на 2022 год составят почти 40 млрд рублей, расходы - около 41 млрд. Это исторический максимум для города, отметил председатель думы Евгений Заболотный.

В Тюмени открыли центр вакцинации против коронавируса

Он сможет принимать до 900 человек в день. прививки ставят всем желающим вне зависимости от приписки к городским поликлиникам. Губернатор уверен, что это поможет решить проблему очередей в пунктах вакцинации и позитивно отразится на ходе прививочной кампании.