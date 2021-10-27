Тюмень за день: 27 октября

Тюменские поликлиники и больницы во время локдауна будут работать в обычном режиме

Действующий режим работы в медицинских организациях независимо от организационно-правовой формы собственности сохранится с 30 октября по 7 ноября.

Пункты вакцинации в Тюмени и области будут работать с 8 до 20 часов ежедневно

Пункты вакцинации в Тюменской области с 30 октября по 7 ноября будут работать ежедневно с 8 до 20 часов, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Тюмень проведёт горячую линию о поборах в школах

Задать вопросы и получить разъяснения специалистов юридического отдела можно 28 октября с 14 до 17 часов по телефону (3452) 56-13-63.