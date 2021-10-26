Тюмень за день: 26 октября

Осторожно, двери закрываются! Тюмень объявила локдаун
С 30 октября по 7 ноября включительно в Тюменской области приостанавливается деятельность предприятий всех форм собственности. Исключения есть, но их немного.
Тюменские депутаты проголосовали за усиление мер по соблюдению пожарной безопасности в городских лесах
Если депутаты облдумы примут законотворческую инициативу коллег, то штрафовать за нарушение особого противопожарного режима в городских лесах начнут всех жителей области.
QR-коды о прививках в Тюменской области начнут требовать уже с 8 ноября
Новое ограничение вводится раньше запланированного срока на неделю.
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